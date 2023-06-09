В России предложили обязать тату-мастеров сообщать о нацистских наколках Политолог Ярошенко призвал обязать тату-мастеров сообщать о нацистских наколках у клиентов

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Тату-мастеров в России необходимо на законодательном уровне обязать информировать силовиков о клиентах, имеющих на теле нацистские и другие радикальные символы или желающих получить таковые, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, для этого нужно составить список экстремистских изображений, по аналогии с экстремистскими материалами.

Когда силовики задерживают радикалов и нацистов, видно по этим людям, что они исповедуют нацизм — на их теле есть соответствующие татуировки. И здесь очень важно обязать тату-мастеров, которые работают легально и нелегально, сообщать о набивании всех подобных татуировок, — высказал мнение эксперт.

Для реализации этой идеи он предложил дополнить статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» пунктом о сокрытии сведений о людях, имеющих нацистские и другие радикальные татуировки. Также, по его словам, необходимо составить список такого рода экстремистских изображений.

Как полагает политолог, данная мера значительно упростит работу силовых ведомств по борьбе с радикальными сообществами, так как появится возможность создать реестр лиц, у которых на теле есть запрещенные символы.

При этом эксперт уточнил, что не следует вводить уголовную или другую ответственность для мастеров за сам факт набивания татуировки с запрещенными символами, но информацию о желающих нанести подобные изображения необходимо передавать в силовые ведомства.

Ранее танцовщик Сергей Полунин, которому президент РФ Владимир Путин вручил 23 мая государственную награду «за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства», рассказал о своих татуировках с изображениями российского лидера и украинского герба. Артист напомнил, что родился в Херсоне, живет и работает в России, и эти изображения не противоречат друг другу.