В России оценили качество солнцезащитных кремов

Эксперты Роскачества проверили 20 образцов солнцезащитных кремов. Практически все они провалили тест по кожно-раздражающему воздействию. Об этом сообщается на сайте организации.

В тестировании участвовала продукция как отечественных, так и зарубежных производителей. Специалисты исследовали бюджетные кремы и образцы премиум-класса, стоимость которых в магазинах составляет несколько тысяч рублей.

Два крема не прошли испытания на общетоксическое действие. Имеющиеся в их составе природные компоненты могут вызывать аллергию. Кроме того, три образца оказались неводостойкими, хотя маркировка на них утверждала обратное.

Эксперты также выявили заведомо ложные заявления на упаковках кремов, вводящие потребителя в заблуждение. В частности, не соответствует действительности фраза «100% защита от УФ-излучения».

Ложно и утверждение «Защита на весь день». По словам специалистов, в составе крема могут присутствовать физические фильтры, имеющие более долгий срок действия, нежели химические. Однако защиту от ультрафиолетового излучения в течение целого дня они гарантировать не могут.

В Роскачестве добавили , что ни в одном из образцов не обнаружены опасные соединения, тяжёлые металлы или вредные микроорганизмы.

Ранее специалисты ведомства дали россиянам советы по выбору солнцезащитного крема. Они порекомендовали отказаться от продукции, которая содержит эфирные масла цитрусовых, поскольку они повышают чувствительность к солнцу.