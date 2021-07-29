В России оценили качество солнцезащитных кремов

Эксперты Роскачества проверили 20 образцов солнцезащитных кремов. Практически все они провалили тест по кожно-раздражающему воздействию. Об этом сообщается на сайте организации.
В тестировании участвовала продукция как отечественных, так и зарубежных производителей. Специалисты исследовали бюджетные кремы и образцы премиум-класса, стоимость которых в магазинах составляет несколько тысяч рублей.
Два крема не прошли испытания на общетоксическое действие. Имеющиеся в их составе природные компоненты могут вызывать аллергию. Кроме того, три образца оказались неводостойкими, хотя маркировка на них утверждала обратное.
Эксперты также выявили заведомо ложные заявления на упаковках кремов, вводящие потребителя в заблуждение. В частности, не соответствует действительности фраза «100% защита от УФ-излучения».
Ложно и утверждение «Защита на весь день». По словам специалистов, в составе крема могут присутствовать физические фильтры, имеющие более долгий срок действия, нежели химические. Однако защиту от ультрафиолетового излучения в течение целого дня они гарантировать не могут.
В Роскачестве
Ранее специалисты ведомства дали россиянам советы по выбору солнцезащитного крема. Они порекомендовали отказаться от продукции, которая содержит эфирные масла цитрусовых, поскольку они повышают чувствительность к солнцу.