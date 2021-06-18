В России могут повысить возраст для покупки оружия

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, в котором предлагается повысить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 лет до 21 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в госсовете Татарстана. Авторы считают, что увеличение возраста необходимо для осознания гражданами повышенной ответственности факта владения оружием, а также предотвращения злоупотреблений при его применении и хранении.
В проекте отмечается, что нововведение не будет распространяться на лиц, которые служат в армии, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.
Кроме того, авторы инициативы
Помимо этого, госсовет Татастана
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий ответственность за оборот нелегального оружия. Согласно его положениям, незаконное создание, ремонт или переделка огнестрельного оружия будет наказываться лишением свободы на срок от четырёх до шести лет.