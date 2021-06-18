В России могут повысить возраст для покупки оружия

https://static.news.ru/photo/4ded1138-d031-11eb-a26a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, в котором предлагается повысить возраст, дающий право на приобретение оружия, с 18 лет до 21 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в госсовете Татарстана. Авторы считают, что увеличение возраста необходимо для осознания гражданами повышенной ответственности факта владения оружием, а также предотвращения злоупотреблений при его применении и хранении.

В проекте отмечается, что нововведение не будет распространяться на лиц, которые служат в армии, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме того, авторы инициативы предлагают установить ограничение на приобретение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По их мнению, прежде чем купить такое оружие, гражданин должен не менее пяти лет владеть короткоствольным (пистолет, револьвер) или бесствольным оружием.

Помимо этого, госсовет Татастана направил на рассмотрение Госдумы ещё один законопроект, в котором предусматривается обязанность владельцев соцсетей выявлять и удалять сообщения, где демонстрируются способы самостоятельного изготовления огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий ответственность за оборот нелегального оружия. Согласно его положениям, незаконное создание, ремонт или переделка огнестрельного оружия будет наказываться лишением свободы на срок от четырёх до шести лет.