В России изменили стандарты общего и начального образования

В России обновили стандарты начального и основного общего образования. Документ с рекомендациями Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования... Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, — сказано в приказе ведомства.

Детей будут учить более осознанному подходу к экологии, также изменения произойдут в области гражданского патриотического воспитания. Также министерство прописало в мануале возможности школьников пользоваться электронными средствами и дистанционными технологиями. В школах при возможности теперь будут использовать сетевое обучение.

Новые стандарты были одобрены ещё в 2020 году, но Минпросвещения рекомендовало доработать их и утвердить. Новый ФГОС должен был отражать приоритеты научно-технологического развития России.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно нововведениям, студенты смогут получать сразу несколько специальностей.