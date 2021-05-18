Россиянам разрешили получать сразу несколько специальностей

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Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно нововведениям, студенты смогут получать сразу несколько специальностей, пишет РИА Новости.

Документ был разработан кабмином РФ. Там отметили, что нынешнее формирование образовательных стандартов (ФГОС) недостаточно эффективно. Требования на рынке труда постоянно меняются, а вот внесение изменений во ФГОС занимает около полугода. Стандарты просто не успевают обновляться.

Закон устанавливает, что ФГОС можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности и по уровням образования. При этом программы будут составляться на основе профстандартов. Как результат — программы могут включать в себя компетенции, которые относятся к нескольким специальностям.

Таким образом, студенты начнут изучать не только свои «основные» предметы, но также научатся навыкам из других профессий. После этого они смогут одновременно получить несколько специальностей в рамках обучения в вузах.

12 мая стало известно, что на ближайших заседаниях Госдумы депутаты планируют рассмотреть законопроект о возможности получения второго высшего образования в сфере творчества за счёт бюджета. Комитет ГД уже поддержал этот проект.