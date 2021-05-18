Россиянам разрешили получать сразу несколько специальностей

Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно нововведениям, студенты смогут получать сразу несколько специальностей, пишет РИА Новости.
Документ был разработан кабмином РФ. Там
Закон устанавливает, что ФГОС можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности и по уровням образования. При этом программы будут составляться на основе профстандартов. Как результат — программы могут включать в себя компетенции, которые относятся к нескольким специальностям.
Таким образом, студенты начнут изучать не только свои «основные» предметы, но также научатся навыкам из других профессий. После этого они смогут одновременно получить несколько специальностей в рамках обучения в вузах.
12 мая стало известно, что на ближайших заседаниях Госдумы депутаты планируют рассмотреть законопроект о возможности получения второго высшего образования в сфере творчества за счёт бюджета. Комитет ГД уже поддержал этот проект.