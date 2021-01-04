Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование

https://static.news.ru/photo/da6e65d2-4e7f-11eb-b7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение обеспечить россиянам с инвалидностью право бесплатно получить второе высшее образование.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе, — говорится в документе на сайте Кремля.

Правительство обязано отчитаться о выполнении поручения к 1 июля 2021 года. Ответственным за его реализацию назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее президент поручил на время действия связанных с пандемией ограничений ввести упрощённый порядок получения инвалидности в стране и проработать механизм дополнительной защиты слабо защищённых групп граждан от банковских мошенничеств. Также он поручил оказать поддержку российским производителям инвалидных колясок.

Также глава государства попросил разработать меры поддержки российских производителей колясок для инвалидов, писал NEWS.ru.