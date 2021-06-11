В Роскосмосе отвергли обвинение в увольнении Крикалёва из-за критики

https://static.news.ru/photo/e1e34b4c-cc39-11eb-a391-96000091f725_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

В Роскосмосе отвергли заявление космонавта Сергея Крикалёва, утверждавшего, что его уволили с должности исполнительного директора госкорпорации из-за критики съёмок фильма на МКС. Об этом сообщает «Подъём».

Это мнение Сергея Крикалёва. Он сотрудник госкорпорации. Никто его не снимал, он перевёлся, и он работает в Роскосмосе. Что СМИ пишут, это их дело, — цитирует издание пресс-секретаря госкорпорации Владимира Устименко.

Он добавил, что перестановки бывают везде и всегда, в любой организации. Отрасль должна работать дальше.

Ранее сообщалось, что Крикалёва уволили за критику проекта съёмок фильма на МКС в ущерб космическим программам. Он был последним космонавтом в руководстве госкорпорации.

Как сообщалось, в Роскосмосе украли более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Следствие предполагает, что местные руководители через субподрядчиков вывели средства госконтракта.