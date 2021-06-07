В Роскосмосе украли миллионы на отправку американцев на МКС

В Роскосмосе украли более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом пишут «Известия».
Следствие
В результате работы оказались фиктивными. Это позволило вывести из бюджета больше восьми миллионов.
Следствие квалифицирует произошедшее как хищение в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. В Роскосмосе отметили, что всесторонне помогают расследованию.
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным.