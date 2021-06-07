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В Роскосмосе украли миллионы на отправку американцев на МКС

11:34, 07 июня 2021

В Роскосмосе украли более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом пишут «Известия».

Следствие предполагает, что руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полётами» (ЦТП) и ракетно-космической корпорации «Энергия» через субподрядчиков вывели средства госконтракта. Именно подрядчик и должен был доставить американских космонавтов на МКС, однако часть задач переложил на ЦТП.

В результате работы оказались фиктивными. Это позволило вывести из бюджета больше восьми миллионов.

Следствие квалифицирует произошедшее как хищение в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. В Роскосмосе отметили, что всесторонне помогают расследованию.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным.

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