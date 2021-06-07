В Роскосмосе украли миллионы на отправку американцев на МКС

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В Роскосмосе украли более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом пишут «Известия».

Следствие предполагает , что руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полётами» (ЦТП) и ракетно-космической корпорации «Энергия» через субподрядчиков вывели средства госконтракта. Именно подрядчик и должен был доставить американских космонавтов на МКС, однако часть задач переложил на ЦТП.

В результате работы оказались фиктивными. Это позволило вывести из бюджета больше восьми миллионов.

Следствие квалифицирует произошедшее как хищение в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. В Роскосмосе отметили, что всесторонне помогают расследованию.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о рекордной взятке в 648 млн рублей в Минобороны России появились новые детали. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным.