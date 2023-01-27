В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином Роскачество: брокколи, чеснок и брюссельская капуста хуже всего сочетаются с вином

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Брокколи, брюссельская капуста и чеснок не сочетаются с вином. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Она отметила, что данный тип алкоголя следует подбирать к блюду, исходя из его состава, используемых соусов и приправ.

Брюссельская капуста имеет в составе сероорганические соединения, из-за которых появляется привкус земли и ореховые оттенки, которые не лучшим образом сочетаются с вином. Аналогично с чесноком и брокколи, — пояснила эксперт.

Также с вином плохо сочетается спаржа, создающая при употреблении металлический вкус. Буняева рекомендовала обжаривать ее в масле или подавать с соусом, в этом случае продукт сможет подойти к плотным винам — например, бочковому шардоне.

Кроме того, вино не дружит с соевым соусом по причине сложного кисло-солено-сладковатого вкуса последнего — это делает подбор подходящего напитка весьма непростым. Также эксперт рекомендовала аккуратнее обходиться с яйцами — они могут сочетаться только с кислотными игристыми винами и шампанским.

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