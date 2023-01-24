Врач заявил о пользе сухого закона для россиян Врач Петров: сухой закон улучшит качество жизни россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение в России сухого закона может улучшить качество жизни россиян, считает врач-нарколог Даниил Петров. В беседе с Lenta.ru специалист отметил, что при регулировании негативных последствий, которые могут возникнуть на фоне принятия сухого закона, в России повысится трудоспособность населения и рождаемость, а также станет меньше людей с психическими расстройствами.

В случае если регулировать негативные последствия, то положительные могут сильно повысить уровень жизни людей. Возможно, с точки зрения экономики это будет плохо сказываться на государстве в связи с отсутствием доходов от акцизов. Но с точки зрения общего здоровья населения, их трудоспособности мы точно сможем выйти на новый уровень, — рассказал нарколог.

Петров уточнил, что введение сухого закона может иметь и негативные последствия. Он напомнил о примере США в 1920-е и СССР в 1980-е годы, когда принимались такие законопроекты. Врач уточнил, что в те периоды возрастало количество смертей из-за некачественного алкоголя, произведенного на подпольных предприятиях, а бизнес по производству спиртосодержащей продукции криминализировался. Специалист также назвал одним из возможных негативных последствий рост наркомании и токсикомании среди населения.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических напитков россиянам младше 18 лет. Как заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, в рамках проекта будет прописано наказание для продавцов и предпринимателей, предпринявших попытку продать энергетик несовершеннолетнему.