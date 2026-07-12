Пенное во снах: толкование сновидений о пиве для мужчин и дам

Пенное во снах: толкование сновидений о пиве для мужчин и дам

Видеть пиво в ночных грезах — знак, который редко бывает однозначным. Популярные сонники (Миллера, Ванги, Лоффа, Цветкова) сходятся в одном: пенное связано с эмоциональной разрядкой, но также предупреждает о поверхностных связях и легкомысленных поступках. К чему снится пиво в разных сюжетах?

Общие толкования

Если вы просто наблюдаете, как выпивает чужая компания, со стороны, сонник Миллера сулит скорое приглашение в гости или шумную компанию. Однако Ванга предостерегала: мутное пиво в емкости снится к пустым хлопотам.

Светлое, прозрачное пиво с высокой пеной — к неожиданным, приятным известиям.

Разлитое пиво на полу или столе — к потерянной возможности или ссоре из-за мелочи.

Важны и другие детали:

пьянящий запах снится к сплетням;

пивная пена на руках — к удачной авантюре;

пустая кружка — к обиде.

Народные сонники дополняют: пиво с красным отливом снится к пустой ревности, а зеленоватое — к визиту нежданных родственников.

К чему снится пить пиво

Если во сне вы пьете пенный напиток в одиночестве, сонник Лоффа трактует это как желание уйти от проблем. Пить пиво в компании друзей — к легкому, но недолгому успеху. А вот пить прокисшее или теплое пиво — к разочарованию в человеке, которому доверяли. Для женщины пить пиво во сне нередко означает усталость от бытовых забот и потребность в отдыхе. Для мужчины — предвестие авантюрных трат или знакомства с ветреной особой.

К чему снится пиво мужчинам

Большое количество пенных бокалов снится к конкуренции на работе.

Разбить бутылку с пивом — к неловкой ситуации с начальством.

Наливать пиво другому — к помощи, которую не оценят.

Пролить пиво на себя — к стыду из-за нетрезвого поступка наяву.

К чему снится пиво женщинам

Если девушка во сне выбирает между разными сортами пива, наяву ей предстоит непростой выбор между кавалерами.

Пить пиво через соломинку — к мелким радостям, за которыми последует разочарование.

Видеть, как пьет пиво любимый мужчина, — к его скрытой тяге к свободе, которую лучше обсудить.

Помните: любой алкоголь, даже во сне, может символизировать зависимость или бегство от реальности. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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