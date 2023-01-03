Несовершеннолетним в России могут перестать продавать энергетики Депутат Хамзаев: в Госдуме готовится проект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических напитков россиянам младше 18 лет, заявил в беседе с РИА Новости член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его словам, также в рамках проекта будет прописано наказание для продавцов и предпринимателей, предпринявших попытку продать энергетик несовершеннолетнему. Сам Хамзаев является одним из авторов инициативы.

Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, — сказал он.

Он отметил, что подобный запрет уже действует на региональном уровне в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и в Новосибирске. Депутат утверждает, что энергетические напитки особенно вредны для «не окрепшего здоровья ребенка», поскольку они увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ как таурин, кофеин, гуарана — это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят без исключения все медики, — заявил Хамзаев.

Ранее директор новосибирского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева рассказала, что к возникновению алкоголизма у детей и подростков может привести в том числе и систематическое употребление энергетических напитков. Она объяснила, что некоторые энергетики могут содержать спирт, который не указывается в составе напитка.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что безалкогольные энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. Эксперт отметил, что энергетики сужают сосуды внутри желудочно-кишечного тракта и способствуют началу воспалительных процессов. Он также предупредил, что употребление энергетиков на голодный желудок приводит к выработке кислоты, которая разрушает слизистую ЖКТ.