Нарколог предупредил об опасности введения сухого закона в России Нарколог Магомедов: введение сухого закона создало бы дополнительные опасности для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение сухого закона в России не приведет к повышению уровня жизни людей в стране, так как он создаст дополнительные опасности для россиян, рассказал СМИ нарколог Тимур Магомедов. По его словам, люди в условиях запрета станут обращать внимание на различные суррогаты и самогон, употребление которых может представлять угрозу здоровью и жизни. Эксперт подчеркнул — запретный плод сладок, а радикальные ограничения в распространении алкоголя в конечном итоге не сказываются на количестве зависимых от него людей.

Опыт сухого закона есть, привел он к тому, что в Советском Союзе употребляли различные суррогаты. Стало популярно самогоноварение и были случаи употребления технического спирта. На количестве людей, употребляющих алкоголь это не сказывается, — подчеркнул Магомедов.

По словам врача, зависимые от алкоголя люди найдут, что выпить, даже без прямого доступа к спиртному в магазинах. В случае введения сухого закона они начали бы добывать его нездоровыми методами, подвергая свою жизнь опасности.

Нарколог Даниил Петров ранее заявил, что введение в России сухого закона может улучшить качество жизни россиян. Он считает, что при регулировании негативных последствий, которые могут возникнуть на фоне принятия сухого закона, в России повысится трудоспособность населения и рождаемость, а также станет меньше людей с психическими расстройствами.