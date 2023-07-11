В России в два раза увеличили выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35, которые используются в военной операции на Украине, заявил первый заместитель гендиректора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Киеву американские истребители F-16, то в воздушном бою их готовы встретить Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27. Су-35С и Су-30 СМ. Они представляют собой многоцелевые истребители, предназначенные в первую очередь для воздушного боя. Су-34 — штурмовик-бомбардировщик, созданный для уничтожения наземных целей.

Как выглядят и что представляют собой эти самолеты — в фоторепортаже NEWS.ru.

Истребитель Су-30СМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-30СМ

Сборка истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Сборка истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»

Сборка российского истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Сборка российского истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»

Истребитель Су-34 на закате

Фото: МО РФ

Истребитель Су-34 на закате

Экипаж истребителя Су-34

Фото: МО РФ

Экипаж истребителя Су-34

Истребитель Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-34

Экипаж истребителя Су-34

Фото: МО РФ

Экипаж истребителя Су-34

Истребители Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-34

Сборка истребителя СУ-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова

Фото: МО РФ

Сборка истребителя СУ-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Истребитель Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Летчик истребителя Су-35

Фото: МО РФ

Летчик истребителя Су-35

Истребитель Су-35

Фото: МО РФ

Истребитель Су-35

Истребитель Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Посадка истребителя Су-35 на аэродром после учебно-тренировочного полета

Фото: МО РФ

Посадка истребителя Су-35 на аэродром после учебно-тренировочного полета

Су-30 во время посадки

Фото: МО РФ

Су-30 во время посадки