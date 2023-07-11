В России в два раза увеличили выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35, которые используются в военной операции на Украине, заявил первый заместитель гендиректора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Киеву американские истребители F-16, то в воздушном бою их готовы встретить Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27. Су-35С и Су-30 СМ. Они представляют собой многоцелевые истребители, предназначенные в первую очередь для воздушного боя. Су-34 — штурмовик-бомбардировщик, созданный для уничтожения наземных целей.
Как выглядят и что представляют собой эти самолеты — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-30СМ
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
Сборка истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
Сборка истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
Сборка российского истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
Сборка российского истребителя Су-30 на авиационном заводе корпорации «Иркут»
Фото: МО РФ
Истребитель Су-34 на закате
Фото: МО РФ
Истребитель Су-34 на закате
Фото: МО РФ
Экипаж истребителя Су-34
Фото: МО РФ
Экипаж истребителя Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-34
Фото: МО РФ
Экипаж истребителя Су-34
Фото: МО РФ
Экипаж истребителя Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребители Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребители Су-34
Фото: МО РФ
Сборка истребителя СУ-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова
Фото: МО РФ
Сборка истребителя СУ-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-35
Фото: МО РФ
Летчик истребителя Су-35
Фото: МО РФ
Летчик истребителя Су-35
Фото: МО РФ
Истребитель Су-35
Фото: МО РФ
Истребитель Су-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Су-35
Фото: МО РФ
Посадка истребителя Су-35 на аэродром после учебно-тренировочного полета
Фото: МО РФ
Посадка истребителя Су-35 на аэродром после учебно-тренировочного полета