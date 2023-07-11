В РФ вырос выпуск Су-30, Су-34 и Су-35: как выглядят российские истребители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-30СМ

В России в два раза увеличили выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35, которые используются в военной операции на Украине, заявил первый заместитель гендиректора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Киеву американские истребители F-16, то в воздушном бою их готовы встретить Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27. Су-35С и Су-30 СМ. Они представляют собой многоцелевые истребители, предназначенные в первую очередь для воздушного боя. Су-34 — штурмовик-бомбардировщик, созданный для уничтожения наземных целей.

Как выглядят и что представляют собой эти самолеты — в фоторепортаже NEWS.ru.