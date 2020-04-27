В РФ расширят список лекарств для пациентов с тяжёлыми заболеваниями

https://static.news.ru/photo/1d6e4406-887e-11ea-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России увеличат перечень лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

Расширен перечень лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжелыми заболеваниями, — гласит оно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и представить их правительству до 30 апреля.