В РФ расширят список лекарств для пациентов с тяжёлыми заболеваниями

В России увеличат перечень лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с тяжёлыми заболеваниями.
Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
Расширен перечень лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжелыми заболеваниями, — гласит оно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ готовит третий пакет мер, направленных на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он попросил Минэкономразвития проработать все предложения и представить их правительству до 30 апреля.
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