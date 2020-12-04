В РФ до конца марта примут новые меры по защите границ от коронавируса

https://static.news.ru/photo/530e1746-3623-11eb-9ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор должен до конца марта 2021 года разработать регламенты о дополнительных мерах на границе, чтобы предупредить перенос инфекций через границу.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева на совещании о дополнительных мерах по обустройству госграницы, включая пункты пропуска.

По словам Медведева, в настоящее время темпы оснащения и модернизации государственной границы России недостаточны, при этом освоение федерального бюджета на эти цели составляет лишь около 50%.

Проблем, несмотря на результаты, ещё немало. Я имею ввиду то, что связано с недофинансированием программ по обустройству государственной границы, а иногда с расходованием этих денег, — цитирует ТАСС зампредседателя Совбеза.

В частности, как отметил Медведев, на границе не хватает современных биометрических систем опознавания личности и программно-технических комплексов паспортного контроля и досмотровых средств.

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта из-за распространения коронавируса. Летать могли только специальные рейсы, которые возвращали застрявших в других странах российских туристов домой. Кроме того, кабмин с 30 марта поручил закрыть и движение через границы РФ по автомобильным трассам, железнодорожным, пешеходным и другим пропускным пунктам. Первыми странами, с которыми было восстановлено международное авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.

Ранее гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что полное открытие границ по всему миру может случиться только к середине 2021 года.

Как заявил Мурашко, власти России откроют границы и сообщение с другими странами, как только это станет возможным в условиях пандемии, писал NEWS.ru.