В регионах России создадут советы по сохранению традиционных ценностей «Царьград»: в России при губернаторах создадут советы по сохранению традиционных ценностей

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При главах регионов России создаются советы по сохранению и укреплению традиционных ценностей, передает «Царьград». Решение было принято на общем собрании регионального отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС).

По инициативе Собора при главах регионов России уже создаются Советы по сохранению и укреплению традиционных ценностей и реализации уже утверждённой главой государства госполитики в этой области. Эксперты ВРНС будут помогать в этом губернаторам, а также работать над разработкой суверенной идеологии Государства Российского, — написал учредитель телеканала Константин Малофеев.

По итогам заседания при московском ВРНС также был создан экспертный совет из 60 ведущих специалистов в разных областях — от идеологии и законотворческой деятельности до образования и воспитания.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность за права представителей ЛГБТ в России. Он призвал российских законодателей уважать права и достоинство человека. Блинкен, в частности, отметил, что предлагаемое расширение запрета на пропаганду нетрадиционных отношений окажется «еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТКИ+ в России».