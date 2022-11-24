Блинкен обеспокоился правами российских геев Госсекретарь США Блинкен высказал беспокойство за права ЛГБТ в России

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность за права представителей ЛГБТ в России. Он призвал российских законодателей уважать права и достоинство человека. заявления американского дипломата последовало в преддверии третьего чтения в Госдуме пакета законопроектов о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, а также запрете подобной пропаганды в рекламе, СМИ и книгах.

Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех, — написал Блинкен в своем Twitter.

Он отметил, что предлагаемое расширение запрета на пропаганду нетрадиционных отношений окажется «еще одним серьезным ударом по свободе выражения мнений и правам ЛГБТКИ+ в России».

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутаты предлагают распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штрафы могут составить от 400 тысяч для граждан до 5 млн для юридических лиц. Иностранцев также могут оштрфовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Также предлагается ввести две новые статьи в КоАП — за пропаганду педофилии (штраф до 800 тысяч для физических и до 10 млн для юридических лиц) и за распространение среди неовершеннолетних информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол» (штраф до 200 тысяч для физических, до 4 млн для юридических лиц).

Кроме того, предлагается запретить пропаганду ЛГБТ в рекламе и СМИ. Запрет также коснется аудиовизуальных сервисов и книг.