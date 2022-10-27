Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: duma.gov.ru

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино, говорится на сайте Госдумы. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документам, предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Документ также предусматривает введение механизма, ограничивающего доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. В пояснительной записке отмечается, что необходимо установить требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста, прежде чем получить доступ к запрещенной для детей информации.

Кроме того, предлагается запретить выдачу прокатного удостоверения на фильм в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.