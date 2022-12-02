В Приморье обнаружен экипаж упавшего самолета МиГ-31

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, потерпевшего аварию в Приморском крае, обнаружен, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, с пилотами всё нормально, подробности не уточняются.

Экипаж обнаружили. Предварительно, с лётчиками все нормально, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Приморского края в десяти километрах от населенного пункта Алексеевка потерпел крушение истребитель МиГ-31, экипаж самолета успел катапультироваться. В Министерстве обороны подтвердили факт крушения и отметили, что это произошло во время учебно-тренировочного полета. Ведомство отмечает, что ЧП, по предварительным данным, могло произойти из-за технической неисправности. По данным от региональных экстренных служб, к жертвам и разрушениям произошедшее не привело.

До этого частный вертолет потерпел крушение под Тверью. По предварительным данным, погибли два человека. Имеющиеся сведения говорят о том, что на борту находились пилот и пассажир.