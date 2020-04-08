Общество

В подмосковных лесах завелось опасное насекомое-вредитель

14:13, 08 апреля 2020 1 935
Фото: Kevin E. Schmidt/Quad-City Times/Global Look Press

В Московской области обнаружено опасное насекомое-вредитель — ясеневая изумрудная узкотелая златка.

Как сообщили в Минэкологии, жук настолько опасен, что был занесён в список 20 наиболее опасных для Евросоюза карантинных вредителей.

Насекомое завезли из Восточной Азии в США и Европу. В начале 2000-х годов он был впервые обнаружен в Москве, с тех пор эти жуки уничтожили уже миллионы ясеней в европейской части России.

По данным специалистов, ареал жука успел распространиться в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской, Брянской, Калужской и Липецкой областях.

Как писал NEWS.ru ранее, россиян предупредили об угрозе вспышки переносимых клещами инфекций.

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