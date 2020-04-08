В подмосковных лесах завелось опасное насекомое-вредитель

В Московской области обнаружено опасное насекомое-вредитель — ясеневая изумрудная узкотелая златка.
Как
Насекомое завезли из Восточной Азии в США и Европу. В начале 2000-х годов он был впервые обнаружен в Москве, с тех пор эти жуки уничтожили уже миллионы ясеней в европейской части России.
По данным специалистов, ареал жука успел распространиться в нескольких регионах России, в том числе в Белгородской, Брянской, Калужской и Липецкой областях.
Как писал NEWS.ru ранее, россиян предупредили об угрозе вспышки переносимых клещами инфекций.
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