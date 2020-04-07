Россиян предупредили об угрозе вспышки переносимых клещами инфекций

По причине тёплой зимы сезон активности клещей начался раньше. В связи с этим повышается риск распространения инфекций, переносимых этими насекомыми.
Об этом
Ранее в ведомстве отмечали, что ежегодно регистрируется до полумиллиона случаев укуса людей клещами. В результате порядка 8–10 тысяч человек заболевают клещевым боррелиозом и ещё около двух тысяч — энцефалитом.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году сезон активности клещей может продлиться восемь месяцев вместо обычных шести. Из-за раннего пробуждения насекомых в столичных парках уже с середины марта начали проводить профилактические мероприятия.
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