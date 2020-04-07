Россиян предупредили об угрозе вспышки переносимых клещами инфекций

https://static.news.ru/photo/39719bc6-789d-11ea-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

По причине тёплой зимы сезон активности клещей начался раньше. В связи с этим повышается риск распространения инфекций, переносимых этими насекомыми.

Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова.

Ранее в ведомстве отмечали, что ежегодно регистрируется до полумиллиона случаев укуса людей клещами. В результате порядка 8–10 тысяч человек заболевают клещевым боррелиозом и ещё около двух тысяч — энцефалитом.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году сезон активности клещей может продлиться восемь месяцев вместо обычных шести. Из-за раннего пробуждения насекомых в столичных парках уже с середины марта начали проводить профилактические мероприятия.