В Подмосковье задержали полицейских по делу о взятке

Сотрудники ФСБ, СКР, Росгвардии и главка собственной безопасности МВД задержали в подмосковном городе Чехов задержали двоих действующих и одного бывшего полицейского. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Речь идёт об оперативниках отделения по борьбе с имущественными преступлениями Дмитрии Данченко и Александре Багрове, а также бывшем оперуполномоченном отделения по борьбе с организованной преступностью Данииле Фролове.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Предполагается, что полицейские в 2020 году получили от жительницы Чеховского района взятку в размере 150 тысяч рублей. Она подозревалась в сбыте наркотиков, и незаконное вознаграждение было выплачено за непривлечение к уголовное ответственности.

В рамках расследования в кабинетах отдела полиции по городскому округу Чехов были проведены обыски. В пресс-службе главка МВД по Подмосковью задержание сотрудников никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили способы борьбы с коррупцией полицейских. По мнению депутатов, их необходимо снабдить нагрудными видеокамерами, а также ежегодно проверять на полиграфе. Кроме того, парламентарии считают, что попавшихся на взятках полицейских следует судить публично.