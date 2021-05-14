В Петербурге задержали группу мигрантов после массовой драки

https://static.news.ru/photo/832e0644-b624-11eb-b2ad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала шестерых мигрантов из Средней Азии после массовой драки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Большинство из числа задержанных работают на одной из местных строек, уточнили в полиции.

Драка произошла 14 мая на пересечении улиц Вербная и Репищева. В ней принимали участие порядка ста приезжих, вооружённых дубинками и арматурой. В результате потасовки пострадал один человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в конце апреля произошла драка между фанатами футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА, в которой пострадали свыше десяти человек. Ряд болельщиков получили переломы носа и челюсти, некоторым выбили зубы. Однако никто из них не обратился за медицинской помощью, опасаясь стать подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.