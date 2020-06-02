В параде Победы будут участвовать военные с антителами к COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы. По его словам, в мероприятии примут участие в основном военные с иммунитетом к коронавирусу.
Кроме того, у солдат не будет признаков инфекционных заболеваний,
Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний, — сказал он.
Парад Победы пройдёт 24 июня. К этому времени ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены.
NEWS.ru ранее писал, что президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.
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