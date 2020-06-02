В параде Победы будут участвовать военные с антителами к COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd3c26aa-a4c2-11ea-84a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы. По его словам, в мероприятии примут участие в основном военные с иммунитетом к коронавирусу.

Кроме того, у солдат не будет признаков инфекционных заболеваний, передаёт ТАСС. Руководитель ведомства потребовал исключить любые контакты участников парада с людьми, которые не заняты его подготовкой.

Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний, — сказал он.

Парад Победы пройдёт 24 июня. К этому времени ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены.

NEWS.ru ранее писал, что президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.