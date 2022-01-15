В отношении агрессивного «дагестанца из автобуса» завели уголовное дело

Против мужчины, который представился дагестанцем в столичном автобусе и спровоцировал конфликт с пассажирами, завели уголовное дело по подозрению в возбуждении ненависти по национальному признаку, сообщается в ГСУ СК. Видео инцидента быстро распространилось в Сети.

Конфликт разгорелся из-за того, что водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. Пассажир не принял отказа и принялся оскорблять водителя. Позже на любые замечания мужчина отвечал, «веду себя так, как считаю нужным. С вами вот так себя надо вести». Он добавил, что «придёт время, когда мы всех вас будем бить».

ГСУ СК объявило мужчину в розыск и возбудило уголовное дело по статье п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ.

В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершённых с угрозой применения насилия, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов осудил разыскиваемого и заявил, что ему стыдно за молодого земляка, который пообещал «бить всех русских». Он отметил, что ответственность за данный поступок лежит ещё и на родственниках мужчины.

Осенью прошлого года трое дагестанцев избили молодого парня, который заступился за девушку. В результате избиения Роман Ковалёв получил множество травм и был отправлен в больницу. Спустя несколько дней после драки председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага» за высокие морально-нравственные качества.