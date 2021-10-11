Бастрыкин наградил мужчину, заступившегося за девушку в метро Москвы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин наградил молодого человека, который заступился за девушку в московском метро. Об этом говорится на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» Роману Юрьевичу Ковалёву, — говорится в сообщении.

Там напомнили, что мужчина заступился за девушку после того, как трое мужчин начали угрожать женщинам в вагоне метро. В результате Ковалёв получил травмы и оказался в больнице, где и прошла церемония награждения. Бастрыкин отметил, что поступок мужчины достоин самой высокой морально-нравственной оценки.

От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин, — сказал Бастрыкин.

Драка произошла 4 октября в метро Москвы между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе полицейским.