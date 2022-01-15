Глава Дагестана раскритиковал поведение земляка в московском автобусе

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов публично осудил мужчину, назвавшего себя дагестанцем и угрожавшего «бить русских» в ответ на отказ водителя московского автобуса остановиться по его требованию в неположенном месте. Он охарактеризовал такое поведение «варварским», требующим извинений не только перед русским народом, но и перед дагестанским. Заявление опубликовано на сайте главы региона.

Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления, — передаёт пресс-служба Меликова.

Он подчеркнул, что в республике живут в гармонии представители десятков национальностей и религий, а гостеприимство дагестанцев известно по всей России. По его словам, правоохранительные органы столицы должны разобраться в ситуации и вынести вердикт.

Таким образом лидер Дагестана поддержал членов Общественной палаты Дагестана, ранее заявивших о том, что «подлец» должен нести ответственность за свои слова вместе с родом, который его воспитал.

Молодой человек, называвший себя дагестанцем, устроил скандал в московском автобусе из-за отказа водителя остановиться в неположенном месте. Люди, находящиеся в общественном транспорте, пытались его урезонить, на что он назвал их нацистами и пообещал «бить русских». Один из очевидцев заснял происшествие на видео, ставшее весьма популярным в соцсетях.