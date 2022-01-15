В Дагестане призвали наказать мужчину, пообещавшего в автобусе бить русских

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что ему стыдно за молодого земляка, который устроил перепалку в московском автобусе, пообещав, что «дагестанцы будут бить всех русских». Видео инцидента быстро распространилось по социальным сетям. Ответственность за поступки должны понести и его родственники, и сам нарушитель порядка, сказал Азизханов радиостанции «Говорит Москва».

Хватает негодяев везде. Подлец, стыдно за таких людей. Однако большинство дагестанцев, проживающих и в Москве, и в других регионах, это вполне нормальные, адекватные люди. Должны отвечать его родственники, родители, которые воспитали и отправили в Москву, — сказал Азизханов.

По его словам, знак равенства ставить между этим парнем и молодёжью Дагестана несправедливо, однако его необходимо наказывать. Азизханов считает также, что в некоторых ситуациях средствам массовой информации и общественности нужно указывать национальность хулигана или преступника, а также называть его род.

Род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести за человека. Надо узнать, откуда он, какая школа его воспитала, кто его родители. Конечно, стыдно. <...> Он себя героем чувствует, он думает, что его будут защищать местные дагестанцы. Ничего подобного! — заключил Азизханов, добавив, что даже не смог досмотреть ролик с выходками молодого дагестанца до конца.

Случай произошёл в автобусе в Москве. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который не высадил его в неположенном месте.

После он начал оскорблять других пассажиров. Видео инцидента начало распространяться по соцсетям. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами, русскими, надо себя так вести», добавив, что «всех русских дагестанцы будут бить».

Ранее трое дагестанцев избили молодого парня, который заступился за девушку. В результате избиения Роман Ковалёв получил множество травм и был отправлен в больницу. Спустя несколько дней после драки председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага» за высокие морально-нравственные качества.