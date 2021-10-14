«Надеюсь, Хабиб просто тупой»: реакция болельщиков на шутку Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов снова оказался в центре внимания. Бывший чемпион UFC решил потроллить своего главного оппонента в спорте Конора Макгрегора, однако выбрал не самый очевидный повод для этого — избиение дагестанцами 25-летнего парня в метро. Догадаться, какая была реакция у общественности на неудачный юмор Хабиба, несложно — общественность в шоке. Выбрали для вас самые яркие цитаты от коллег по цеху и болельщиков.

Для начала коротко восстановим хронологию событий. На прошлой неделе в столичном метро произошла драка. Трое дагестанцев избили молодого парня, который заступился за девушку. В результате избиения Роман Ковалёв получил множество травм и был отправлен в больницу. Спустя несколько дней после драки председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага» за высокие морально-нравственные качества.

Как раз эту тему решил обыграть Хабиб Нурмагомедов. Бывший чемпион UFC опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца и подписал её следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Естественно, юмор Хабиба не оценили. Одним из первых эту тему высказался первый чемпион UFC из России Олег Тактаров. И реакция его была, пожалуй, самой яркой из всех.

Хабиб идет на ***, просто идет на ***, - сказал Тактаров.

Несмешной нашла шутку и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова. Она, конечно, выразила надежду, что шутка была высказана не самим бойцом, а его пресс-службой. Но всё равно отметила, что подобное высказывание вызывает неоднозначные впечатления.

Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награжден медалью, — сказала Журова Sport24.

Бывший боксёр Валуев, в свою очередь, посчитал, что Хабиб не пытался подержать хулиганов, потому что это «нелогично». Депутат считает, что проблема в формулировке. Она получилась двусмысленной.

Николай Валуев Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков тоже посчитал, что слова Хабиба про медаль Бастрыкина — «обычный юмор», хоть и немного неудачный.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев также призвал относится к высказыванию Хабиба как к шутке. Гаджиев отметил, что Нурмагомедов в первую очередь хотел подколоть Конора, так как между бойцами часто случаются словесные перепалки в социальных сетях.

Если Хабиб таким образом выражает своё мнение к тому, что пострадавшему выплатили премию и наградили медалью, то что тут говорить. Я считаю, он имеет право пошутить и на эту тему. У людей всё-таки не совсем однозначная реакция, на мой взгляд. Как шутить — дело Хабиба. Кому была направлена шутка, Макгрегору или властям, — это уже вопрос опять же к Хабибу. Шутил бы я так? Нет, — сказал Гаджиев.

Впрочем, реакция болельщиков оказалась куда более негативной. Многие фанаты упрекнули бойца в глупости.

— Бить толпой со спины это так по-мужски. «Настоящие мужчины». Молодец, честно описал всю свою сущность. (@OrgungRado)

— Очень надеюсь, что Хабиб просто тупой и сам не понял, что написал. (@CimonovCimonov)

— Чурбанский троллинг от Хабиба, ну что сказать: в голове его опилки не беда. (@neberiecs)

— Но что скажешь. Не зря он лицо энергетика горилла. Хотя гориллы могли бы и оскорбиться. Хорошо что они не понимают по человечески. (@fffurie)

— Очень плохая и в очередной раз унижающая тебя шутка, Хабиб. Вот поэтому я и болел за Конора (@djsashasoul)

— Дикарь останется дикарём. Надень ты на него смокинг, посади в шикарное авто. Дикарь должен жить в горах. (@EFSXG5VXjxoiZnP)

— В очередной раз пробил дно. (@romanroman2roma)

— Мозгов нет — считай калека. Сам толпой налетел на Конора и таких же шакалов поддерживает. (@raven_tlt)

— Голова ему, чтобы шапку носить. Не более. (@i_anatolich)

— Нам то что, это дагестанцам должно быть обидно, что самый известный их представитель — тупой. (@kokokonov)