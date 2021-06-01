В ОП РФ заявили о поддержке идеи «отцовского капитала» среди населения

https://static.news.ru/photo/b2cb5d56-c2dc-11eb-bba3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Место мужчины в семейной политике недооценено, и это ситуация, которую нужно исправить, в том числе отцовским капиталом. Об этом NEWS.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.

Если 50 лет назад демограф Урланис написал статью «Берегите мужчин!», то сейчас, я думаю, впору писать статью «Спасайте мужчин!». Фактор ответственного отцовства на сегодняшний день превалирует в демографической политике, — объясняет Рыбальченко.

Эксперт предложил ввести отцовский многодетный капитал, который будет эквивалентен материнскому капиталу на второго ребёнка, — 639,4 тыс. рублей. При этом мужчина может получить его только при условии, если трое детей родились в одной семье. По словам председателя комиссии ОП по демографии, речь не идёт о половой дискриминации.

Мы, наоборот, хотим исправить дисбаланс. Важно отразить роль отца в жизни многодетной семьи. 40% многодетных мам не работают, основная нагрузка выпадает на плечи отца. К тому же, по нашим опросам, если мы говорим о третьем ребёнке, инициатива по его рождению чаще всего принадлежит мужчине. По нашим данным, нашу инициативу поддерживают примерно 80% населения, — говорит Рыбальченко.

Помимо вышеперечисленных мер в ОП также предложили выплачивать многодетным семьям ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребёнка, уменьшить налоговую нагрузку при увеличении числа детей и другие льготы.