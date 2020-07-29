В Омске из-за загрязнения воздуха возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/d100ddc8-d17e-11ea-b55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Следственный комитет (СК) по Омской области возбудил уголовное дело по факту загрязнения воздуха в региональной столице. В этом заподозрили местный асфальтовый завод.

Производство находится в окрестностях города и принадлежит предпринимателю Айку Петросяну. Неделей ранее, как передаёт РИА Новости, областное Минприроды сообщило о результатах внеплановой проверки завода. В пробах выбросов от асфальтосмесительной установки было обнаружено превышение допустимых норм концентрации бензапирена и оксида углерода.

После этого проверку на заводе начал СК.

По материалам, представленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами в результате деятельности асфальтового завода, расположенного в посёлке Горячий Ключ Омской области, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок».

Следователи полагают, что при производстве асфальтобетонной смеси в 2019 и 2020 годах были допущены грубые нарушения требований природоохранного законодательства, которые и стали причиной загрязнения.

По иску прокурора суд потребовал остановить работу установок до получения необходимых документов и разрешений. Однако вопреки запрету на предприятии снова выявили многократное превышение объёма загрязняющих веществ.

Жители Омска регулярно жалуются на химические запахи. Как сообщили в областном правительстве, омичи обращались с жалобами на выбросы к губернатору Александру Буркову через его аккаунт в Instagram. После этого глава региона и сообщил о выявлении потенциального источника выбросов.

Кроме того, на прошлой неделе Росприроднадзор зафиксировал превышение нормативов выбросов фенола в 45 раз и на предприятии «ОмскВодоканал».

Экологическая ситуация в городе особенно обострилась в последние две недели на фоне 35-градусной жары. Ранее NEWS.ru писал, что Бурков из-за засухи и суховея ввёл на территории региона режим ЧС.