Режим ЧС ввели в Омской области из-за засухи

https://static.news.ru/photo/cd880794-cdae-11ea-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: omskportal.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков из-за засухи и суховея ввёл своим распоряжением режим ЧС на территории региона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза. При этом ранее 8 из 32 районов области уже объявили такой режим.

Губернатор Омской области подписал распоряжение о введении режима ЧС в Омской области из-за засухи, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что это решение может снизить негативные последствия от засухи. При этом аграрии смогут получить компенсации убытков, поскольку посевные площади застрахованы.

В Минсельхозе пояснили, что жара повлияла практически на все культуры. В связи с высокой температурой рост растений произошёл намного быстрее обычного, но с потерей тех или иных их качеств. В частности, от завышенной температуры страдает кукуруза, у которой сейчас как раз идёт интенсивный рост. Тепла достаточно, но нет влаги. Отмечается, что из-за этого уборочную пришлось начать на месяц раньше.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Челябинской области начала проверку в связи с ненадлежащим обеспечением водоснабжением жителей трёх населённых пунктов, расположенных в окрестностях региональной столицы — Копейска, Еткульского и Еманжелинского районов.

Местные власти сообщают, что причина перебоев связана с аномальной жарой и отсутствием дождей. Из-за этого идёт повышенный забор воды — более пяти тысяч кубометров на человека против около четырёх тысяч в прошлом году.