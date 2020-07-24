Режим ЧС ввели в Омской области из-за засухи

Губернатор Омской области Александр Бурков из-за засухи и суховея ввёл своим распоряжением режим ЧС на территории региона.
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Губернатор Омской области подписал распоряжение о введении режима ЧС в Омской области из-за засухи, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что это решение может снизить негативные последствия от засухи. При этом аграрии смогут получить компенсации убытков, поскольку посевные площади застрахованы.
В Минсельхозе пояснили, что жара повлияла практически на все культуры. В связи с высокой температурой рост растений произошёл намного быстрее обычного, но с потерей тех или иных их качеств. В частности, от завышенной температуры страдает кукуруза, у которой сейчас как раз идёт интенсивный рост. Тепла достаточно, но нет влаги. Отмечается, что из-за этого уборочную пришлось начать на месяц раньше.
Как писал NEWS.ru, прокуратура Челябинской области начала проверку в связи с ненадлежащим обеспечением водоснабжением жителей трёх населённых пунктов, расположенных в окрестностях региональной столицы — Копейска, Еткульского и Еманжелинского районов.
Местные власти сообщают, что причина перебоев связана с аномальной жарой и отсутствием дождей. Из-за этого идёт повышенный забор воды — более пяти тысяч кубометров на человека против около четырёх тысяч в прошлом году.
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