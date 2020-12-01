Подозреваемую в убийстве младенца задержали в Мытищах

https://static.news.ru/photo/1ab078a2-346c-11eb-914f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала мать, которая подозревается в убийстве своей новорождённой дочери, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, после доследственной проверки следственным отделом по городу Мытищи возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка), — уточнила Врадий.

Она уточнила, что согласно заключению эксперта, смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В квартире одного из домов в подмосковных Мытищах было обнаружено тело новорождённого. По предварительным данным, 30-летняя женщина рожала в домашних условиях, младенец появился на свет без признаков жизни. Следователи инициировали проведение проверки по этому факту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские задержали 24-летнюю жительницу Московской области, тело девятимесячного ребёнка которой 16 мая обнаружил отец. По предварительным данным, мальчик погиб от удушения.