В МВД заявили о всплеске интереса иностранцев к российскому гражданству

https://static.news.ru/photo/0541b02a-a994-11ea-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России сообщило о двукратном росте количества иностранцев, получивших российское гражданство за первые пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В статистических данных ведомства говорится о 255 986 выданных паспортах. Для сравнения, в 2019 году с января по май было выдано более 108 тысяч паспортов.

Коме того, в МВД отметили, что также с начала 2020 года выросло количество оформленных видов на жительство в РФ.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Он касается иностранцев, постоянно проживающих в России. Кроме того, теперь граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана могут подать заявление на приём в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России, но при наличии действительного вида на жительство, писал NEWS.ru.