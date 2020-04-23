Путин упростил получение российского гражданства

https://static.news.ru/photo/aa0dad02-860d-11ea-b441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, — отмечается в тексте указа.

Согласно документу, соискатель гражданства РФ должен обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Кроме того, граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана смогут подать заявление на приём в российское гражданство без соблюдения срока проживания в России. Но только при наличии действительного вида на жительство.

Ранее документ был одобрен Советом Федерации, писал NEWS.ru.