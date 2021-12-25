В МВД раскрыли суть режима «контролируемого пребывания» для иностранцев

МВД предлагает ввести новый механизм учёта пребывания иностранцев в РФ — специальный правоохранительный режим «контролируемое пребывание». В этом случае иностранные граждане не смогут без разрешения менять место жительства, а также будут обязаны посещать специальный орган, установивший ограничения. Такие нормы закреплены в законопроекте, предусматривающем реформирование порядка въезда иностранных граждан и миграционных режимов пребывания, который разрабатывает ведомство, рассказала начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова, передаёт «МВД Медиа».

На контролируемых лиц будут накладываться ограничения на право изменения места пребывания без согласования с контролирующим органом, обязанности периодической явки в орган, установивший режим контролируемого пребывания, или подтверждения о своём нахождении иным способом, в том числе в электронном виде, — рассказала Казакова.

Она также добавила, что две процедуры принудительной отправки иностранца на родину предлагается заменить одной – «высылкой». В настоящий момент действует порядок административного выдворения и депортации.

Кроме того, в отношении иностранцев, находящихся за пределами России или местонахождение которых неизвестно, может быть применён режим «нежелательности пребывания».

Как ранее сообщили в МВД, количество преступлений, совершённых иностранными гражданами в России с начала года, составило 33,7 тысячи. Таким образом, рост таких правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 6%, следует из статистических материалов министерства о состоянии преступности за январь — ноябрь 2021 года.