В МТС ответили на ультиматум ФАС по отмене платы за раздачу интернета В МТС назвали необходимой плату за раздачу интернета в ответ на требование ФАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МТС пока не получала от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупреждение относительно необходимости отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь компании Ирина Дерюгина. При этом она подчеркнула, что плата является вынужденной мерой и призвана снизить неконтролируемый приток трафика.

МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним. Однако МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи Интернета в условиях МТС. Платный тетеринг — вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика, — рассказала Дерюгина.

По ее словам, еще примерно пять лет назад действительно не было необходимости вводить такие ограничения, однако сейчас они являются «необходимым инструментом» управления нагрузкой на инфраструктуру.

Кроме того, Дерюгина назвала несущественной сумму, которую компания просит за раздачу интернета. Если же клиент активно пользуется услугой, у него есть возможность подобрать тариф с минимальной платой.

Ранее ФАС потребовала от ключевых мобильных операторов в течение месяца отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.