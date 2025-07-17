Захарова резко ответила на ультиматум США

Анализ незначительных расхождений в заявлениях американской администрации является бесполезным, сказала представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга она отметила, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести 100-процентные импортные пошлины против РФ представляют собой ультиматум, передает корреспондент NEWS.ru.

Считаю контрпродуктивным и абсолютно бесполезным замерять в миллиметрах, кто отходит от какой позиции, кто к ней приблизился в их контексте, в контексте их внутриамериканских заявлений, в том числе и на международную тему, потому что сделать это практически невозможно, — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на беспрецедентное количество уже введенных против России ограничительных мер. По ее словам, санкционное давление на Россию достигло такого масштаба, что новые угрозы воспринимаются в стране как обычное явление.

Ранее представитель МИД говорила, что российская сторона подтверждает готовность направить свою делегацию в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Она напомнила о достигнутых договоренностях между Москвой и Киевом и выразила надежду на ответные шаги украинской стороны.