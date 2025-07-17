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17 июля 2025 в 17:42

Захарова заявила, что делегация РФ готова ехать в Стамбул для переговоров

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российская делегация готова прибыть в Стамбул, чтобы провести третий раунд переговоров с Украиной, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Москва надеется на ответные действия Киева, с которым ранее уже заключались договоренности на этот счет, передает корреспондент NEWS.ru.

Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров, — сказала дипломат.

До этого Захарова рассказала, что Россия воспринимает идею создания многонациональных сил «коалиции желающих» на территории Украины не иначе как планы интервенции. По ее словам, иностранные военнослужащие будут рассматриваться Москвой в качестве законных военных целей.

Кроме того, спикер МИД РФ отметила, что президент Украины Владимир Зеленский умолчал в своем заявлении о трудностях, выпавших на долю украинского народа, что эти испытания вызваны его собственными действиями. Она также подчеркнула, что Зеленский готов пожертвовать народом и страной ради сохранения власти.

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