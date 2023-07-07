Россиянам рассказали, как не собрать опасные грибы вместо лисичек Специалист Мособллеса Захаров: ложная лисичка более рыжая, с длинной тонкой ножкой

Фото: Reinhard Hölzl/Global Look Press

В подмосковных лесах начался сезон лисичек, эти грибы имеют характерный внешний вид, однако существуют и ложные лисички, которые хоть и не смертельно ядовиты, но представляют опасность для здоровья, рассказал в беседе с «Радио 1» ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров. По его словам, в случае сомнений гриб нужно просто проигнорировать.

Есть ложная лисичка, но тут нужно присмотреться к картинкам, атласам и описаниям и ориентироваться на это. Ложная лисичка более рыжая, с тонкой рыжей ножкой. <...> При любом сомнении, если гриб отличается от того, что мы видели на картинке, в магазине, в интернете, лучше не брать, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что обычную лисичку довольно просто отличить от прочих грибов. Она имеет характерный желтый цвет, пластинчатая шляпка и ножка не имеют выраженной границы, этот гриб практически никогда не бывает червивым и не поражается личинками насекомых.

Эксперт также рассказал, что если опытных грибников рядом нет, а за грибами сходить очень хочется, то изображения и описания грибов есть в интернете.

В интернете есть большое количество справочников и описания. Что-то можно взять с собой в виде картинок и иллюстраций, насколько возможно передать по рисунку или изображению внешний облик гриба, — пояснил Захаров.

По его словам, удовольствие доставляет как сам процесс сбора грибов, так и блюда из них. Как подчеркнул специалист, особенно хороши тушеные лисички с картошкой и сметаной, а на осенне-зимний сезон их можно засолить или замариновать.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что грибы плохо усваиваются человеческим организмом. По его мнению, этот продукт можно сравнить с кусочками картона, пропитанными маслом.