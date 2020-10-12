В Москве закроют театры для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/e44a805e-0ca3-11eb-b177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичам старше 65 лет в посещении театров будет отказано. Об этом сообщил источник в одном из столичных театров.

Нам уже объявили, что будет только онлайн-продажа, в кассах билет купить будет нельзя, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что билеты в столичные театры с 15 октября можно будет приобрести только онлайн после заполнения специальной анкеты на сайте. Таким образом будут отсеивать людей старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что нововведение коснётся только тех театров, которые подчинены правительству столицы. Желающие приобрести билеты на спектакли должны будут вводить свои паспортные данные на сайтах театров или билетных операторов. Потом эти сведения будут проверяться на входе в учреждение.

NEWS.ru писал, что коронавирус «убивает» индустрию развлечений. Сферу уже включили в список наиболее пострадавших отраслей из-за ограничений. В связи с ростом числа заболевших власти вновь планируют усилить ограничительные меры. Представители шоу-бизнеса жалуются на значительные убытки из-за сокращения числа концертов, в том числе и заказов на новогодние корпоративы.