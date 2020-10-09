Коронавирус «убивает» корпоративы: что будет с новогодним чёсом звёзд

Коронавирус «убивает» индустрию развлечений. Сферу уже включили в список наиболее пострадавших отраслей из-за ограничений. COVID-19 никуда не ушёл, и, более того, ежедневно в России увеличивается число заразившихся. По данным на 9 октября, в России 1 272 238 заболевших (+ 12 126 за сутки). Власти вновь грозятся усилить ограничительные меры. Действительно ли для индустрии всё складывается так неудачно — в материале NEWS.ru.
В Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы, отменили льготный проезд для детей и пожилых. Кроме того, 30% работников всех предприятий вынужденно ушли на удалёнку. Вслед за столицей аналогичные меры уже ввели несколько регионов.
Вместе с тем всё ещё запрещены массовые мероприятия, в театрах и кинотеатрах действует шахматная рассадка. А впереди предновогодние дни, когда индустрия развлечений традиционно получает максимальный доход. Однако уже сейчас можно сказать, что корпоративов для звёзд будет в разы меньше, а то и вообще не будет.
Например, продюсер Иосиф Пригожин в интервью NEWS.ru пожаловался, что у Валерии нет ни одного заказа на новогодние праздники.
У нас ничего пока. Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили — на завтра. Звонки есть, «пристрелки» есть, а денег — нет, — сказал Пригожин.
Кроме того, продюсер уверен, что если ограничения продолжатся, то индустрия развлечений потеряет половину своих игроков.
С менее оптимистичным прогнозом выступил в разговоре с NEWS.ru продюсер Игорь Матвиенко.
Концерты никто не открывал с весны. Конечно, [мы несём убытки], — сказал Матвиенко NEWS.ru.
Кроме того, продюсер подчеркнул, что повторение карантина обернётся плачевно для всей сферы. По мнению Матвиенко, индустрия протянет «не более трёх месяцев».
Более позитивным настроем относительно корпоративов поделился продюсер, композитор Александр Лунёв. Он подчеркнул, что компании станут их планировать: всё будет зависеть от численности людей и места проведения.
Заказы есть. Но всё зависит от желания. Корпоративы — это не концертные залы. Люди отдыхают. Люди будут работать, потому что просто не боятся пандемии, приглашают — устраивают праздники у себя в изоляции. Думаю, артисты не откажутся, — сказал Лунёв NEWS.ru.
Также ни одного заказа на новогодние каникулы не получила и артистка Клара Новикова. Однако она подчеркнула, что её коллеги не теряют надежды и продолжают репетировать, хоть и в ожидании карантина. Однако, по её словам, все живут «в беспокойстве».
Нет, не было [заказов на корпоративы]. Пока мне ничего не предлагают. Пока я знаю только об одной программе, в которой я должна сниматься в начале декабря, — сказала Новикова NEWS.ru.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что эпидемиологическая обстановка в стране осложнилась. Однако она подчеркнула, что в ведомстве к этому готовились.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавил Госсовет по борьбе с коронавирусом, призвал руководителей субъектов подумать о новых ограничительных мерах, но не останавливать экономику, как это было весной 2020 года.
С свою очередь в Кремле
А в Совфеде выразили опасение, что в регионах возникнет дефицит коек для больных коронавирусом. Система здравоохранения — так же как и весной — испытывает очень серьёзные нагрузки, заявил сенатор Владимир Круглый.
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