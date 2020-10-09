Коронавирус «убивает» корпоративы: что будет с новогодним чёсом звёзд

Коронавирус «убивает» индустрию развлечений. Сферу уже включили в список наиболее пострадавших отраслей из-за ограничений. COVID-19 никуда не ушёл, и, более того, ежедневно в России увеличивается число заразившихся. По данным на 9 октября, в России 1 272 238 заболевших (+ 12 126 за сутки). Власти вновь грозятся усилить ограничительные меры. Действительно ли для индустрии всё складывается так неудачно — в материале NEWS.ru.

В Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы, отменили льготный проезд для детей и пожилых. Кроме того, 30% работников всех предприятий вынужденно ушли на удалёнку. Вслед за столицей аналогичные меры уже ввели несколько регионов.

Вместе с тем всё ещё запрещены массовые мероприятия, в театрах и кинотеатрах действует шахматная рассадка. А впереди предновогодние дни, когда индустрия развлечений традиционно получает максимальный доход. Однако уже сейчас можно сказать, что корпоративов для звёзд будет в разы меньше, а то и вообще не будет.

Например, продюсер Иосиф Пригожин в интервью NEWS.ru пожаловался, что у Валерии нет ни одного заказа на новогодние праздники.

У нас ничего пока. Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили — на завтра. Звонки есть, «пристрелки» есть, а денег — нет, — сказал Пригожин.

Кроме того, продюсер уверен, что если ограничения продолжатся, то индустрия развлечений потеряет половину своих игроков.

С менее оптимистичным прогнозом выступил в разговоре с NEWS.ru продюсер Игорь Матвиенко.

Концерты никто не открывал с весны. Конечно, [мы несём убытки], — сказал Матвиенко NEWS.ru.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что повторение карантина обернётся плачевно для всей сферы. По мнению Матвиенко, индустрия протянет «не более трёх месяцев».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более позитивным настроем относительно корпоративов поделился продюсер, композитор Александр Лунёв. Он подчеркнул, что компании станут их планировать: всё будет зависеть от численности людей и места проведения.

Заказы есть. Но всё зависит от желания. Корпоративы — это не концертные залы. Люди отдыхают. Люди будут работать, потому что просто не боятся пандемии, приглашают — устраивают праздники у себя в изоляции. Думаю, артисты не откажутся, — сказал Лунёв NEWS.ru.

Также ни одного заказа на новогодние каникулы не получила и артистка Клара Новикова. Однако она подчеркнула, что её коллеги не теряют надежды и продолжают репетировать, хоть и в ожидании карантина. Однако, по её словам, все живут «в беспокойстве».

Нет, не было [заказов на корпоративы]. Пока мне ничего не предлагают. Пока я знаю только об одной программе, в которой я должна сниматься в начале декабря, — сказала Новикова NEWS.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что эпидемиологическая обстановка в стране осложнилась. Однако она подчеркнула, что в ведомстве к этому готовились.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавил Госсовет по борьбе с коронавирусом, призвал руководителей субъектов подумать о новых ограничительных мерах, но не останавливать экономику, как это было весной 2020 года.

С свою очередь в Кремле подчеркнули , что в случае увеличения количества заболевших COVID-19 в России федеральный штаб предпримет новые действия. Однако преждевременно говорить, какие именно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А в Совфеде выразили опасение, что в регионах возникнет дефицит коек для больных коронавирусом. Система здравоохранения — так же как и весной — испытывает очень серьёзные нагрузки, заявил сенатор Владимир Круглый.