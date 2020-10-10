Власти Москвы хотят ввести паспортный режим в театрах

https://static.news.ru/photo/41c4ca62-0b11-11eb-91da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти планируют ввести продажу билетов в театры по паспортам. Об этом предполагается объявить на следующей неделе.

Нововведение коснётся только тех театров, которые подчинены правительству столицы. Желающие приобрести билеты на спектакли должны будут вводить свои паспортные данные на сайтах театров или билетных операторов. Потом эти сведения будут проверяться на входе в учреждение.

Мера призвана ограничить доступ в театры лицам старше 65 лет, а также тем, кто внесён в группу риска по COVID-19 из-за наличия хронических заболеваний, сообщает РБК со ссылкой на источники в мэрии и на рынке организаторов культурных мероприятий.

Распоряжение об изменении системы продажи билетов будет издано главой департамента культуры столицы Александром Кибовским. С 17 октября реализовывать билеты смогут только те операторы и театры, которые внесут изменения в процедуру продажи.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус «убивает» индустрию развлечений. Сферу уже включили в список наиболее пострадавших отраслей из-за ограничений. В связи с ростом числа заболевших власти вновь грозят планируют усиливать ограничительные меры. Представители шоу-бизнеса жалуются на значительные убытки из-за сокращения числа концертов, в том числе и заказов на новогодние корпоративы.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 12,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из них 4,1 тысячи приходится на долю Москвы.