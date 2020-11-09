В Москве за сутки скончались 68 пациентов с COVID-19

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В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID.

В Москве скончались 68 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в оперштабе сообщили о 256 скончавшихся пациентах с коронавирусом на территории России за последние сутки.

За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 30 793 пациента.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ожидают перелома в ситуации с коронавирусом к середине марта будущего года. Советник гендиректора организации выразил уверенность, что в настоящее время по всему миру проводится «исключительная работа», чтобы переломить ситуацию с распространением инфекции.