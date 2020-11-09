ВОЗ: к марту 2021 года в ситуации с COVID-19 наступит перелом

https://static.news.ru/photo/a202a726-22c9-11eb-bb77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Junxia/Global Look Press

Первые вакцины против коронавируса будут получены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к марту 2021-го, ситуация с пандемией с этого момента должна кардинально измениться, говорится в заявлении советника гендиректора организации Брюса Эйлварда.

Представитель ВОЗ выступил на возобновлённой 73-й сессии организации в Женеве, где назвал март переломным месяцем в ситуации с пандемией коронавируса. Эйлвард отметил, что по всему миру сейчас проводится «исключительная работа» с целью переломить ситуацию с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил, но также вакцины, — сказал он.

Среди остальных средств он выделил ранее достаточное число аппаратов ИВЛ, быстрых тестов на COVID-19, а также индивидуальных средств защиты. По расчётам ВОЗ, к марту 2021 года также должны появиться средства для самостоятельного тестирования на COVID-19. К I кварталу ВОЗ намерена широко развернуть программы предоставления вакцин по всему миру.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 9 ноября ВОЗ заявила о рекордном числе новых случаев COVID-19 в мире. Новым рекордом для планеты стало число в 677 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. До этого момента рекордным считался прирост заболевших, зафиксированный 6 ноября. Тогда за сутки коронавирусом заразились 594 756 человек.

Между тем в Европе не ждут официального распространения вакцин по каналам ВОЗ и 9 ноября объявили о покупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Контракт на поставку заключат с фармацевтической компанией BioNTech (ФРГ) и её партнером Pfizer (США).