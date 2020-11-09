ВОЗ заявила о рекордном числе новых случаев COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/419856ba-22ab-11eb-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 677 тыс., что стало новым максимумом роста заболеваемости за сутки с начала пандемии.

По информации ВОЗ, число летальных случаев в результате коронавируса за 24 часа выросло более чем на 8 тыс. и уже превысило 1,25 млн. По состоянию на 16:46 мск 9 ноября организация располагала данными о 50 266 033 инфицированных и 1 254 567 умерших по всему миру.

До этого момента рекордным считался прирост заболевших, зафиксированный 6 ноября. Тогда за сутки коронавирусом заразились 594 756 человек. При этом ВОЗ включает в статистику только официально подтверждённые данные, предоставляемые государствами, передаёт ТАСС.

Наибольшее количество заражений, зафиксированных за последние 24 часа, приходится на Северную и Южную Америку. На втором месте Европейский регион, на третьем — Юго-Восточная Азия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Еврокомиссия объявила о покупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Контракт на поставку заключат с фармацевтической компанией BioNTech (ФРГ) и её партнером Pfizer (США).