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ЕК закупит вакцины от коронавируса производства BioNTech и Pfizer

19:11, 09 ноября 2020
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Еврокомиссия объявила о покупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Контракт на поставку заключат с фармацевтической компанией BioNTech (ФРГ) и её партнером Pfizer (США).

Еврокомиссия скоро подпишет с ними контракт на (закупку. — NEWS.ru) до 300 миллионов доз, цитирует «Газета.ру» главу ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Они отметила, что Еврокомиссия кроме вакцины от AstraZeneca планирует использовать препараты производства компаний Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna.

Как писал NEWS.ru. Евросоюз сможет провести в ближайший год лишь ограниченную вакцинацию населения от COVID-19 из-за нехватки вакцины. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, её объём окажется достаточным для всех жителей лишь в 2022 году.

Ранее Комиссия ЕС уже заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но не уточняла, как долго продлится эта начальная фаза.

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