ЕК закупит вакцины от коронавируса производства BioNTech и Pfizer

https://static.news.ru/photo/3b708f94-22a8-11eb-9e92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Еврокомиссия объявила о покупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Контракт на поставку заключат с фармацевтической компанией BioNTech (ФРГ) и её партнером Pfizer (США).

Еврокомиссия скоро подпишет с ними контракт на (закупку. — NEWS.ru) до 300 миллионов доз, — цитирует «Газета.ру» главу ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Они отметила, что Еврокомиссия кроме вакцины от AstraZeneca планирует использовать препараты производства компаний Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna.

Как писал NEWS.ru. Евросоюз сможет провести в ближайший год лишь ограниченную вакцинацию населения от COVID-19 из-за нехватки вакцины. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, её объём окажется достаточным для всех жителей лишь в 2022 году.

Ранее Комиссия ЕС уже заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но не уточняла, как долго продлится эта начальная фаза.