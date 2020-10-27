В Евросоюзе могут столкнуться с нехваткой вакцины от COVID-19 до 2022 года

https://static.news.ru/photo/1ccce842-18e1-11eb-a506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз сможет провести в ближайший год лишь ограниченную вакцинацию населения от COVID-19 из-за нехватки вакцины. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, её объём окажется достаточным для всех жителей лишь в 2022 году.

Об этом заявил источник в Еврокомиссии на закрытой встрече с дипломатами стран ЕС, передает ТАСС.

Достаточное количество доз вакцины для всего населения не ожидается до конца 2021 года, — сказал источник.

Ранее Комиссия ЕС уже заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения», но не уточняла, как долго продлится эта начальная фаза.

Как сообщал NEWS.ru, одной из основных вакцин для применения в Европе является препарат корпорации AstraZeneca. Между тем, в Великобритании уже усомнились, что первые варианты вакцин от коронавируса в Европе станут панацеей. По мнению специалистов, они могут быть малоэффективны и лишь помогать легче переносить болезнь, а не предотвращать заражение как таковое.

Еврокомиссия кроме вакцины от AstraZeneca планирует использовать препараты производства компаний Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и консорциума фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.