В Британии призвали не доверять первым вакцинам от COVID-19

Первые вакцины от COVID-19, скорее всего, будут малоэффективны и вместо стопроцентной защиты от коронавируса могут лишь облегчить течение болезни, считает глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.
Она отметила, что пока нет информации о том, появится ли вакцина от коронавируса в Великобритании вообще. Даже если она будет в распоряжении британских властей, то по поводу её наличия не стоит слишком сильно радоваться, так как это может быть преждевременным,
Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период, — сказала британский чиновник.
Она добавила, что рабочая группа имеет доступ к шести разным возможным вакцинам. Одной из них является вакцина, которая разрабатывается в Оксфорде. В правительстве Британии возлагают на этот препарат большие надежды и ожидают, что вакцинация британцев может начаться уже в начале 2021 года, а первые прививки будет возможно сделать ещё перед Рождеством.
Как сообщал NEWS.ru, Великобритания рассчитывает начать широко применять вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca в конце 2020 года, заявляли в октябре СМИ и медики королевства.
Между тем 20 октября в Великобритании выявили 21 331 новый случай заражения COVID-19. Формально этот показатель является рекордным с 4 октября, но фактически число заражённых за 24 часа достигло абсолютного рекорда. За сутки 26-27 октября этот рекорд был вновь побит: в стране было выявлено 22 885 новых случаев коронавируса.