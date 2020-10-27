В Британии призвали не доверять первым вакцинам от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2f8b8868-18d1-11eb-b831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Global Look Press

Первые вакцины от COVID-19, скорее всего, будут малоэффективны и вместо стопроцентной защиты от коронавируса могут лишь облегчить течение болезни, считает глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм.

Она отметила, что пока нет информации о том, появится ли вакцина от коронавируса в Великобритании вообще. Даже если она будет в распоряжении британских властей, то по поводу её наличия не стоит слишком сильно радоваться, так как это может быть преждевременным, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Бингэм в авторитетном медицинском научном журнале Lancet.

Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период, — сказала британский чиновник.

Она добавила, что рабочая группа имеет доступ к шести разным возможным вакцинам. Одной из них является вакцина, которая разрабатывается в Оксфорде. В правительстве Британии возлагают на этот препарат большие надежды и ожидают, что вакцинация британцев может начаться уже в начале 2021 года, а первые прививки будет возможно сделать ещё перед Рождеством.

Как сообщал NEWS.ru, Великобритания рассчитывает начать широко применять вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca в конце 2020 года, заявляли в октябре СМИ и медики королевства.

Между тем 20 октября в Великобритании выявили 21 331 новый случай заражения COVID-19. Формально этот показатель является рекордным с 4 октября, но фактически число заражённых за 24 часа достигло абсолютного рекорда. За сутки 26-27 октября этот рекорд был вновь побит: в стране было выявлено 22 885 новых случаев коронавируса.